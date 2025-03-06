Какие предметы на НМТ-2025 являются обязательными: что нужно знать выпускнику

УЦОКО определил предметы для НМТ и количество заданий к каждому из них. Какие же предметы в этом году являются обязательными для поступающих.

НМТ-2025 будет состоять из 4 предметов, 3 из которых – обязательные для всех. Что ждет выпускников на нынешнем мультитесте рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видеоконференцию УЦОКО.

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Какие обязательные предметы на НМТ-2025

В 2025 году выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест по 4 предметам. Обязательными для всех являются украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет по выбору выпускника, выбрать можно из 6 предметов, а иностранный язык по желанию – английский, немецкий, французский или испанский.

Что касается обязательных предметов, то украинский язык и математика сгруппированы в один блок времени, на который выделено 2 часа.

В этом году по украинскому языку будет 30 заданий:

25 с выбором одного правильного ответа;

5 на установление соответствия ("логические пары").

При установлении логических пар можно получить от 0 до 4 баллов за задание.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать по предмету – 45.

Есть условно выгодные, и условно не выгодные задания. И выпускникам стоит определить, какие задания стоит обязательно выполнить, чтобы пройти порог в 15%.

Украинский язык / скриншот УЦОКО

Следующий обязательный предмет – математика, в котором запланировано 22 задания:

15 с выбором одного правильного ответа (0 – 1 балл),

3 на установление соответствия ("логические пары") (0 – 3 балла);

4 с коротким ответом (0 – 2 балла).

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник НМТ по этому предмету – 32.

Кроме того, для участников будут доступны справочные материалы в электронном виде и черновики.

Математика / скриншот УЦОКО

Третьим обязательным предметом является история Украины. Для этого предмета определены 30 заданий:

20 с выбором одного правильного ответа (0 – 1 балл);

4 на установление соответствия (0 – 4 балла);

3 на установление правильной последовательности (0 – 3 балла);

3 с выбором 3-х правильных ответов из 7 (0 – 3 балла).

Максимальное количество баллов, которое может получить участник – 54.

Важно, что в этом году расширено содержание тем, по сравнению с прошлым – а именно при подготовке к НМТ готовиться надо ко всем темам по истории Украины.

История Украины / скриншот УЦОКО

Организаторы отмечают, что при выполнении заданий, обязательно сохранять свои ответы. Чтобы не потерять их при условии каких-то технических сбоев. Вы еще сможете изменить ответы в одном временном блоке во время самопроверки.