Какой предмет самый популярный среди участников НМТ 2025 года

В рамках основного периода регистрации, который длился с 6 марта по 3 апреля, 312 тысяч человек получили уведомление об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ. Для участия в основной сессии НМТ 2025 года зарегистрировались 234 841 нынешних и 77 649 прошлогодних выпускников.

Среди них 292 419 намерены проходить тестирование в Украине, а 20 071 – за рубежом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какой предмет чаще всего выбирали участники НМТ-2025

Все участники НМТ будут выполнять тестовые задания по трем обязательным предметам (по украинскому языку, математике и истории Украины) и по одному предмету, который они выбрали при регистрации из предложенного перечня.

Большинство отдали предпочтение иностранным языкам: английский выбрали 114 664 участника и участницы НМТ, немецкий – 3 558, французский – 315, испанский – 174,

– сообщили в УЦОКО.

На второй строчке оказалась география: ее будет сдавать 72 870 человек.

Чуть меньше человек, а именно 62 599, изъявили желание пройти тестирование по биологии. Украинскую литературу выбрали 46 537 потенциальных абитуриентов и абитуриенток. Меньше всего участников и участниц НМТ решили сдавать физику и химию – 8 886 и 2 887 человек соответственно,

– уточнили в Центре.

478 участников и участниц НМТ получат возможность сдавать переведенные тестовые задания по тем предметам, на потребность в переводе которых они указали при регистрации (кроме украинского языка). Так, на польском языке будут выполнять задания 4 человека, на румынском – 22, а на венгерском – 452.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Когда можно скачать приглашение

К слову, более 4,5 тысяч человек получили сообщение о необходимости уточнить внесенную в регистрационном сервисе Украинского центра оценивания качества образования информацию или устранить недостатки в предоставленных документах. Кто не успел этого сделать, будет иметь такую возможность еще во время дополнительного периода регистрации – с 9 до 14 мая.

А для всех, кто успешно зарегистрировался, уже 4 мая появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, в которых будет указана дата, время и место проведения НМТ,

– сообщили в УЦОКО.

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