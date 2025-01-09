Чтобы не пролететь мимо вуза: кому нужно сдавать НМТ в 2025 году

В 2025 году поступить в вузы Украины четвертый год подряд можно будет по результатам упрощенного формата ВНО. То есть национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Мультитест будет содержать проверку знаний по 4 предметам.

Смотрите также Обнародовали ли даты проведения НМТ в 2025 году

Кому надо сдавать НМТ в 2024 году

Для конкурсного отбора на бакалавриат будут засчитывать баллы национального мультипредметного теста по таким предметам:

обязательных:

украинскому языку;

математики;

история Украины;

и одного предмета на выбор из таких:

украинская литература;

география;

биология;

химия;

физика;

иностранный язык.

По предварительным данным, результаты НМТ будут необходимы для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) на все специальности.

Для поступления на художественные и спортивные специальности в 2025 году абитуриенты должны также дополнительно пройти творческий конкурс.

По желанию абитуриента вместо национального мультипредметного теста 2025 года могут быть засчитаны результаты мультитеста за 2022, 2023 или 2024 годы.

Смотрите также "Это пугает": на какие специальности в прошлом году поступили абитуриенты с низкими баллами НМТ

Как и когда будет происходить НМТ в 2025 году