Можно ли сдать НМТ на дополнительной сессии, если стало плохо во время тестирования

Участники НМТ, которые не смогли его сдать из-за ухудшения самочувствия, могут это сделать во время дополнительной сессии. Для этого надо получить разрешение на участие.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик Укринформу. Она рассказала, о чем должны помнить такие участники.

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Можно ли сдать НМТ в другой день, если стало плохо

Лещик сообщила, что подать документы для участия в дополнительных сессиях могут те участники, которые участвовали в основных сессиях НМТ, но не смогли начать или завершить тестирование по причинам, на которые не могли повлиять. Это может быть резкое ухудшение здоровья.

Такие участники должны подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий в соответствующий региональный центр оценивания качества образования в день проведения НМТ до момента выхода из временного экзаменационного центра (через ответственного за ТЭЦ) или в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ,

– заявила омбудсмена.

И добавила, что решение о допуске к участию в дополнительных сессиях таких участников принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.

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Рассмотрение документов, поданных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней с учетом дня их поступления.