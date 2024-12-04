Задания НМТ-2025 переведут на 4 языка
Задания национального мультитеста по математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии в 2025 году переведут на четыре языка. В целом выпускники будут сдавать 4 предмета.
Соответствующую норму утвердили приказом Министерства образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.
Читайте Определили даты и формат проведения НМТ-2025
На какие языки переведут задания НМТ-2025
Так, задания НМТ в 2025 году переведут на такие языки:
- на крымскотатарский;
- на польский;
- на румынский;
- на венгерский.
Выбрать язык выполнения заданий по вышеупомянутым предметам участники смогут при регистрации на мультитест.
Право выбирать язык перевода заданий будут иметь те участники НМТ, которые получали полное общее среднее образование именно на этом языке.
Задания по украинскому языку, украинской литературы, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам переводу не подлежат.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Как будет происходить НМТ в 2025 году
- НМТ в 2025 году будет содержать проверку знаний по 4 предметам.
- Три будут обязательными и один – на выбор.
- Тестирование будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Формат НМТ будет неизменным: в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике. Затем будет 20-минутный перерыв, после которого они продолжат тест, выполняя задания по истории Украины и предмета по выбору.