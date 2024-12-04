Відповідну норму затвердили наказом Міністерства освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Читайте Визначили дати та формат проведення НМТ-2025
Якими мовами перекладуть завдання НМТ-2025
Так, завдання НМТ у 2025 році перекладуть такими мовами:
- кримськотатарською;
- польською;
- румунською;
- угорською.
Обрати мову виконання завдань з вищезазначених предметів учасники зможуть під час реєстрації на мультитест.
Право обирати мову перекладу завдань матимуть ті учасники НМТ, які здобували повну загальну середню освіту саме цією мовою.
Завдання з української мови, української літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов перекладу не підлягатимуть.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
- НМТ у 2025 році міститиме перевірку знань з 4 предметів.
- Три будуть обов'язковими і один – на вибір.
- Тестування відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Формат НМТ буде незмінним: протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики. Потім буде 20-хвилинна перерва, після якої вони продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором.