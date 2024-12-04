Соответствующую норму утвердили приказом Министерства образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.

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На какие языки переведут задания НМТ-2025

Так, задания НМТ в 2025 году переведут на такие языки:

на крымскотатарский;

на польский;

на румынский;

на венгерский.

Выбрать язык выполнения заданий по вышеупомянутым предметам участники смогут при регистрации на мультитест.

Право выбирать язык перевода заданий будут иметь те участники НМТ, которые получали полное общее среднее образование именно на этом языке.

Задания по украинскому языку, украинской литературы, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам переводу не подлежат.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2025 году