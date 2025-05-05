Остановят ли проведение НМТ в случае воздушной тревоги

Если во время проведения национального мультипредметного теста в Украине будет звучать воздушная тревога, экзамены будут приостанавливать. Время прохождения тестирования при этом будут останавливать.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире телеканала "Киев 24". Во время тревоги участники должны взять самое необходимое и немедленно спуститься в укрытие.

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Как действовать участникам НМТ в случае объявления тревоги

Тестирование возобновят только после окончания угрозы. Если тревога затянется на 2,5 часа и более, участникам НМТ предложат сдать экзамен во время дополнительной сессии.

Опыт предыдущих лет показывает, что если есть такая техническая возможность, то большинство поступающих хотят завершить тест в тот же день, даже после длительной тревоги. Все зависит от ситуации на месте,

– отметила Вакуленко.

Заметим, что основная сессия НМТ стартует уже 14 мая. Участники основной сессии тестирования смогут загрузить приглашение на тестирование с 4 до 7 мая в своих персональных кабинетах.

В УЦОКО также рассказали, что на локациях сдачи тестирования будут места для личных вещей. Смартфоны, смарт-часы, воду и еду участники будут оставлять там. Пить воду можно в любое время, но не возле компьютера.

Вакуленко также советует не искать задания в соцсетях. Тесты будут индивидуальные и не будут повторяться.

Для допуска к тестированию надо иметь документ, удостоверяющий личность, и сертификат участника НМТ. Все остальное – кроме ручки, воды и перекуса – предоставят на месте.

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