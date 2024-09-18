Выпускники готовятся: сколько предметов будет на НМТ-2025

Одиннадцатиклассники в Украине уже начинают готовиться к сдаче национального мультитеста в 2025 году. Поэтому их интересует, какие изменения может претерпеть НМТ.

Заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий в эфире Украинского радио рассказал, сколько предметов будут сдавать участники НМТ-2025. По словам чиновника, следующем году, количество предметов не изменится.

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Сколько предметов будут сдавать участники НМТ-2025

Так, в 2025 году участники НМТ будут проходить проверку по 4 предметам.

Если абитуриент уже сдавал мультитест в этом году, результаты может использовать для того, чтобы подавать документы в вуз в 2025 году. А может и снова проходить тестирование, если хочет высшие баллы.

Винницкий также рассказал, изменят ли критерии проведения тестирования.

В следующем году мы не будем менять критерии НМТ – 4 предмета, как и было в этом году,

– отметил заместитель Лисового.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2025 году