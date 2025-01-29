НМТ-2025: сколько времени у участников будет на выполнение всех заданий
В 2025 году вместо ВНО в четвертый раз в Украине проведут национальный мультипредметный тест. НМТ является упрощенным форматом, адаптированным к реалиям военного времени.
Тестирование будет содержать проверку знаний по четырем предметам. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Сколько времени запланировали на выполнение заданий НМТ
Мультитест будет включать 3 обязательные предметные блоки заданий по:
- украинскому языку;
- математике;
- истории Украины.
А также один предметный блок на выбор по таким предметам:
- украинская литература;
- биология;
- география;
- химия;
- физика;
- английский, немецкий, французский или испанский язык.
Продолжительность национального мультитеста составит 240 минут.
Участники будут выполнять первый блок заданий, состоящий из двух предметных тестов – украинского языка и математики – в течение 120 минут.
После 20-минутного перерыва участники НМТ выполнят следующие два теста – по истории Украины и предмета, который они выберут при регистрации на НМТ, в течение еще 120 минут.
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НМТ-2025: основные даты
- Мультитест в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.
- Дополнительный период регистрации продлится с 9 по 14 мая.