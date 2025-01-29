НМТ-2025: сколько времени у участников будет на выполнение всех заданий

В 2025 году вместо ВНО в четвертый раз в Украине проведут национальный мультипредметный тест. НМТ является упрощенным форматом, адаптированным к реалиям военного времени.

Тестирование будет содержать проверку знаний по четырем предметам. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Сколько времени запланировали на выполнение заданий НМТ

Мультитест будет включать 3 обязательные предметные блоки заданий по:

украинскому языку;

математике;

истории Украины.

А также один предметный блок на выбор по таким предметам:

украинская литература;

биология;

география;

химия;

физика;

английский, немецкий, французский или испанский язык.

Продолжительность национального мультитеста составит 240 минут.

Участники будут выполнять первый блок заданий, состоящий из двух предметных тестов – украинского языка и математики – в течение 120 минут.

После 20-минутного перерыва участники НМТ выполнят следующие два теста – по истории Украины и предмета, который они выберут при регистрации на НМТ, в течение еще 120 минут.

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НМТ-2025: основные даты