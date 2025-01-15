УЦОКО утвердил характеристики тестов НМТ-2025 и схемы начисления баллов
Украинский центр оценивания качества образования согласовал общие характеристики предметных тестов национального мультитеста 2025 года. А также –схемы начисления баллов за выполнение заданий.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УЦОКО. Заметим, что в этом году знания участников тестирования будут проверять по четырем предметам.
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Какие характеристики тестов НМТ в 2025 году
В 2025 году три предмета будут обязательные, а четвертый – на выбор абитуриента. Обязательные следующие:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
На выбор такие:
- украинская литература;
- один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский);
- биология;
- химия;
- физика;
- география.
Предмет, тестирования по которому абитуриент / абитуриентка желает пройти на выбор, он / она должен указать при регистрации для участия в НМТ.
Компьютерный формат проведения предусматривает, что участник / участница все четыре предметных теста будет проходить в один день в два этапа: первый (120 минут) – выполнения задач по украинскому языку и математике, второй (120 минут) – выполнения задач по истории Украины и учебного предмета на выбор,
– сообщили в УЦОКО.
Тесты по украинскому языку, украинской литературы, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.
Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам,
– отмечают в Центре.
Содержание заданий по истории Украины будет охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века. Подробнее о содержании и структуре тестов по каждому предмету НМТ и оценивания можно прочитать в соответствующем разделе.
Характеристики тестов НМТ-2025 по различным предметам в фото
- Ранее мы информировали, когда нужно регистрироваться для участия в НМТ 2025 года. Регистрация для участия в основных сессиях УМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.