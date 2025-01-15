УЦОКО утвердил характеристики тестов НМТ-2025 и схемы начисления баллов

Украинский центр оценивания качества образования согласовал общие характеристики предметных тестов национального мультитеста 2025 года. А также –схемы начисления баллов за выполнение заданий.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УЦОКО. Заметим, что в этом году знания участников тестирования будут проверять по четырем предметам.

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Какие характеристики тестов НМТ в 2025 году

В 2025 году три предмета будут обязательные, а четвертый – на выбор абитуриента. Обязательные следующие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

На выбор такие:

украинская литература;

один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский);

биология;

химия;

физика;

география.

Предмет, тестирования по которому абитуриент / абитуриентка желает пройти на выбор, он / она должен указать при регистрации для участия в НМТ.

Компьютерный формат проведения предусматривает, что участник / участница все четыре предметных теста будет проходить в один день в два этапа: первый (120 минут) – выполнения задач по украинскому языку и математике, второй (120 минут) – выполнения задач по истории Украины и учебного предмета на выбор,

– сообщили в УЦОКО.

Тесты по украинскому языку, украинской литературы, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам,

– отмечают в Центре.

Содержание заданий по истории Украины будет охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века. Подробнее о содержании и структуре тестов по каждому предмету НМТ и оценивания можно прочитать в соответствующем разделе.

Характеристики тестов НМТ-2025 по различным предметам в фото