Укр Рус
Учеба Образование в Украине Радость и разочарование: участники НМТ-2025 откровенно делятся результатами тестирования
24 июня, 15:43
2

Радость и разочарование: участники НМТ-2025 откровенно делятся результатами тестирования

Мария Волошин
Основні тези
  • 25 июня заканчивается основная сессия национального мультипредметного теста.
  • Участники НМТ-2025 уже делятся эмоциями и результатами тестирования.

25 июня заканчивается основная сессия национального мультипредметного теста. Впереди еще – дополнительная сессия.

Те, кто уже сдал тестирование, делятся впечатлениями и набранными баллами. 24 Канал собрал эмоции и видео с тиктока нынешних участников мультитеста.

Смотрите также Вызовы НМТ-2025 и действительно ли всем нужна математика: разговор с директором УЦОКО Вакуленко

Как участники НМТ в 2025 году сдавали тестирование

Участники делятся количеством баллов, которые надеялись получить на НМТ, и реальным количеством набранных баллов.

Часть радуется, ведь набрала больше баллов чем ожидала. Другие наоборот – грустные, потому что по отдельным предметам получили низкие баллы.

@wwrkxl #дуэт с @wwrkxl #fup #fup #fur #on #нмт ♬ оригинальный звук - Zahn Watsford
@elisvaetta

Юракадемия жди меня

♬ original sound - Zahn Watsford

Есть участницы, которые весь год ждали момента, пока смогут поделиться результатами НМТ. Сейчас радуются, ведь по отдельным предметам получили по 200 баллов.

@etnicastasia Graduate with 200 #нмт #нмт2025 #нмтистория #украинский язык #укрлит #математика #нмтматематика #нмтукрмова ♬ I'm Legit - Nicki Minaj - coldbrew.

Другие же разочарованы, в частности результатом по математике.

@yussstyaa тоже решила повторить этот тренд #нмт2025 ♬ original sound - wennatyf
@whereismyjuls #дуэт с @JULY #нмт2025 #результатинмт ♬ original sound - Zahn Watsford

Мы также рассказывали, как популярный украинский учитель Руслан Цыганков ходил сдавать НМТ.