Проваленная математика, стресс и слезы радости: выпускники делятся впечатлениями об НМТ-2025
- Участники НМТ-2025 в Украине сталкиваются со стрессом из-за воздушных тревог и обстрелов, что влияет на их эмоции и результаты теста.
- Они при этом делятся впечатлениями в соцсетях, рассказывая о трудностях, высокие или низкие баллы и тому подобное.
Продолжается основная сессия национального мультипредметного теста в 2025 году. В Украине ее участники сталкиваются с немалым количеством трудностей.
В частности, со стрессом и усталостью, которые спровоцированы воздушными тревогами и обстрелами Украины Россией. Выпускники при этом демонстрируют различные эмоции, отмечает 24 Канал.
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Выпускники делятся впечатлениями от НМТ-2025
Перед и после сдачи экзамена участники НМТ делятся в тиктоке впечатлениями о том, как проходили оценивания.
Девушки демонстрируют, как до экзамена имеют красивый вид, а после – плачут и жалуются на неполадки с компьютерами в аудиториях. Даже если получили высокие баллы по каждому предмету.
У одних – это слезы радости, у других – разочарования. В частности, из-за того, что провалили математику.
Сказывается также стресс после бессонной ночи из-за атаки россиян. Поступающие встревожены, но стараются не терять чувство юмора. В частности, в дни, когда в отдельных городах раздаются затяжные воздушные тревоги и летят вражеские ракеты. "Смех сквозь слезы", – так выглядят отдельные видео, которые отражают реалии таких дней и бессонных и стрессовых ночей.
"Средний балл тех, кто составляет 2– 10 июня – 189 – 200. Средний балл тех, кто составляет НМТ 11 – 20 июня – 96 – 108", подписывают видео участники НМТ и демонстрируют, как первая когорта поступит в престижный вуз, а вторая – пойдет на работу строителями, потому что не наберет проходной балл для участия во вступительной кампании в ЗВО.
Есть участники, которые на НМТ берут с собой иконы.
Я не скажу, что паникую перед НМТ, но знаки будут,
– говорит одна из участниц, вытаскивая из сумки икону.
Также участники делятся набранными на НМТ баллами.
И даже вспоминают приметы, как привлечь удачу, чтобы сдать тестирование. Предлагают зайти в помещение с левой ноги, положить 200 гривен под левую ногу, а лавровый листок – под правую.
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