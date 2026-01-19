Можно ли будет сдавать НМТ-2026 на языках нацменьшинств
- Участники УМТ-2026 смогут сдавать тесты по математике, истории Украины и предмета по выбору на языках нацменьшинств.
- Такими языками как венгерский, польский, румынский и крымскотатарский.
Некоторые участники национального мультипредметного теста смогут сдавать тестирование на языках нацменьшинств. Однако только тесты по математике, истории Украины и предмету по выбору.
Соответствующую норму содержит приказ МОН Украины, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Этот приказ ведомство недавно зарегистрировало в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также МОН определило даты проведения НМТ в 2026 году
Можно ли сдавать тестирование на языках нацменьшинств?
Да, задания мультитеста планируют переводить на языки четырех национальных меньшинств, кроме русского.
Переводы будут доступны на венгерском, польском, румынском и крымскотатарском языках.
Переведут тесты по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физики.
Иметь право сдавать так тестирование те абитуриенты, которые получали полное общее среднее образование на языках национальных меньшинств.
Интересно! Не так давно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Документ содержит важные предложения для поступающих.
Для этого при регистрации на НМТ они имеют право выбрать тот язык, на котором происходило преподавание в их школе.
Смотрите также Для части специальностей могут снизить коэффициент на все предметы УМТ, – руководительница УЦОКО
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов.
Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.