МОН предлагает повысить пороговые баллы по двум предметам НМТ
- Министерство образования и науки Украины предлагает повысить пороговые баллы НМТ по украинскому языку и по истории Украины.
- В 2026 году НМТ будет происходить по прошлогодней модели.
Министерство образования и науки Украины предлагает повысить пороговые баллы национального мультипредметного теста по двум обязательным предметам. Речь идет об украинском языке и истории Украины.
Изменения предлагают для поступающих на программы бакалавриата и медицинской магистратуры. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало Министерство образования и науки Украины.
Какие изменения предлагают участникам НМТ?
В документе прописали правила проведения вступительной кампании в вузы будущих бакалавров, магистров и аспирантов. Его вынесли на общественное обсуждение.
Так, Порядок предлагает установить пороговый балл для участников НМТ, которые смогут получить право поступления в вузы, по украинскому языку на уровне 8 тестовых баллов. То есть повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.
По истории Украины пороговый балл предлагают установить на уровне 9 тестовых баллов. То есть тоже повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.
Именно это количество тестовых баллов по этим двум предметам тогда будет соответствовать 100 баллам по рейтинговой шкале, которую используют для конкурсного отбора в вузы.
Какие правила вступительной кампании согласовали?
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года". Документ в начале декабря приняла Рада.
- НМО в 2026 году будет происходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Составление ГИА не предусмотрели.
- Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.