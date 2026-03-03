Действуют ограничения: сколько выпускников смогут сдать НМТ за рубежом

В этом году национальный мультитест участники смогут сдать и в Украине, и за рубежом. За пределами нашей страны в отдельных городах будет ограничение по количеству участников.

В 2026 году 24 тысячи украинских выпускников смогут пройти тестирование в разных странах мира. Соответствующие квоты утвердил Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Мест может не хватать: назвали страны, в которых состоится НМТ в 2026 году

Сколько участников смогут пройти тестирование за рубежом?

Количество мест уже определили. Во время регистрации для участия в НМТ в городах за рубежом будут действовать количественные ограничения во время основных или дополнительных сессий.

Больше всего человек может пройти тестирование в Германии – почти 6 тысяч. В Польше – почти 5600 украинцев, в Великобритании – почти 1500 человек, в Норвегии – 1100.

Всего сдать мультитест в этом году можно в 31 стране мира. Перечень стран еще могут расширить.

Интересно! Не во всех городах можно будет зарегистрироваться для участия в основной сессии. В таком случае надо сразу регистрироваться для участия в дополнительной.

Где за рубежом будет НМТ в 2026 году?

Министерство образования и науки Украины информировало, что пройти тестирование можно будет в 52 городах в 31 стране. Среди этих стран – Германия, Польша, Чехия, Великобритания и Испания, где в предыдущие годы было больше всего участников.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Его будут проводить подготовленные педагоги. Условия – одинаковы для всех.

Украинский центр оценивания качества образования уточнил список этих стран.

В рамках основной сессии НМТ состоится в таких странах: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Армении, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительную сессию запланировали провести в Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Чехии.

Напомним, что в 2025 году на НМТ организовали в 33 странах.

Смотрите также Этим абитуриентам могут отказать в регистрации на НМТ-2026

Что известно об НМТ в 2026 году?