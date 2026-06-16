Что известно о НМТ в 2026 году?

  • В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
  • Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
  • Дополнительная продлится с 17 по 24 июля.
  • Участники тестирования проходят проверку знаний по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.