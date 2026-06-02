Учительница истории набрала "всего 183 балла" на НМТ: о чем предостерегает участников

Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2026 году. В ней принимают участие не только выпускники, но и иногда преподаватели, чтобы на собственном опыте убедиться, как происходит экзамен.

Учительница истории и методистка с 18-летним опытом преподавания Оксана Полищук также решила проверить свои силы и проинспектировать задания нынешнего НМТ. О своем опыте рассказала в фейсбуке.

Как учительница сдавала НМТ по истории Украины?

Педагог впервые с 2008 года решилась принять участие в ВНО/НМТ. При этом набрала всего 183 балла.

30 заданий, которые я проходила, охватили все темы НМТ. Но они были разделены по-разному,

– отметила педагог.

И добавила, что были вопросы, которые касались мезозойской эры, скифского периода, периода Киевской Руси. Также один вопрос попался ей о периоде независимости Украины, хотя, по словам учительницы, этому периоду на уроках истории уделяют много времени. Вопрос касался полномасштабного вторжения России в Украину.

Также учительнице попались 4 вопроса, которые касались периода существования Галицко-Волынского княжества и Литовско-русской эпохи. Большинство были посвящены Константину Острожскому. Учительницу это сильно удивило.

Еще 4 вопроса в ее тесте касались диссидентства: политических партий, союзов, книг и фигур.

Также педагога удивил вопрос о юбилейных монетах, которые она никогда в жизни не видела ни в одной из программ. Поэтому педагог "включила" логику.

Пока не могу понять, где ошиблась,

– призналась педагог.

Что она советует ученикам?

Учительница также объяснила свой результат тем, что "перемудрила". Ведь меняла часто ответы в вопросах на установление соответствия.

Меня потопило то, о чем я предупреждаю своих учеников: когда у тебя очень много знаний, или начинаешь анализировать слишком сильно. А надо было то, что первое "тьохнуло", ставить,

– уточнила она.

И добавила, что учителя – это "не флешки на ножках", поэтому она публично рассказывает о своем результате.

