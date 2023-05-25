НМТ-2023: после какого класса нужно сдавать тест и кто может его проигнорировать

В 2023 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам будут поступать в вузы в Украине.

Все же сдавать этот тест могут не все выпускники. После какого класса нужно проходить это тестирование и кто может не сдавать мультитест, подскажет 24 Канал.

Смотрите также НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Кому и после какого класса нужно сдавать НМТ-2023

Ранее глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отмечала: национальный мультипредметный тест сдают 11-классники. И только те, кто планирует стать студентами вузов в Украине.

Если вы не планируете в этом году никуда поступать, можете не проходить тестирование. Отметим, что в 2023 году ГИА отменили в школах.

Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!

Также Вакуленко рассказывала, что если вы планируете поступать в колледж или хотите год учиться за границей, можете не регистрироваться на НМТ.

Могут не сдавать тест абитуриенты, которые будут поступать на контракт на специальности, которым оказывает особую поддержку государство. В 2023 году в список включили 61 специальность.

К теме Позаботьтесь о документах: что должны знать участники НМТ перед сдачей теста

Вступительная кампания – 2023: кратко