НМТ-2023: после какого класса нужно сдавать тест и кто может его проигнорировать
В 2023 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам будут поступать в вузы в Украине.
Все же сдавать этот тест могут не все выпускники. После какого класса нужно проходить это тестирование и кто может не сдавать мультитест, подскажет 24 Канал.
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Кому и после какого класса нужно сдавать НМТ-2023
Ранее глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отмечала: национальный мультипредметный тест сдают 11-классники. И только те, кто планирует стать студентами вузов в Украине.
Если вы не планируете в этом году никуда поступать, можете не проходить тестирование. Отметим, что в 2023 году ГИА отменили в школах.
Также Вакуленко рассказывала, что если вы планируете поступать в колледж или хотите год учиться за границей, можете не регистрироваться на НМТ.
Могут не сдавать тест абитуриенты, которые будут поступать на контракт на специальности, которым оказывает особую поддержку государство. В 2023 году в список включили 61 специальность.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузы запланирована на июль – август.