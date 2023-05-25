НМТ-2023: после какого класса нужно сдавать тест и кто может его проигнорировать

25 мая 2023, 16:09
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В 2023 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам будут поступать в вузы в Украине.

Все же сдавать этот тест могут не все выпускники. После какого класса нужно проходить это тестирование и кто может не сдавать мультитест, подскажет 24 Канал.

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Кому и после какого класса нужно сдавать НМТ-2023

Ранее глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отмечала: национальный мультипредметный тест сдают 11-классники. И только те, кто планирует стать студентами вузов в Украине.

Если вы не планируете в этом году никуда поступать, можете не проходить тестирование. Отметим, что в 2023 году ГИА отменили в школах.

Также Вакуленко рассказывала, что если вы планируете поступать в колледж или хотите год учиться за границей, можете не регистрироваться на НМТ.

Могут не сдавать тест абитуриенты, которые будут поступать на контракт на специальности, которым оказывает особую поддержку государство. В 2023 году в список включили 61 специальность.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
  • Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
  • После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
  • Вступительная кампания в вузы запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин