"Нам действительно обидно": как будет происходить НМТ во время отключений света

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры россиянами в Украине участились случаи отключений света. Из-за этого встревожены, в частности, нынешние участники национального мультитеста.

В УЦОКО говорят, что Минэнергетики Украины и операторы рынка энергоснабжения делают все возможное, чтобы предотвратить отключение света в тех учебных заведениях, где происходит НМТ. Однако предусмотреть график проведения тестирования, который учитывал бы все отключения, невозможно.

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Как сдавать НМТ во время отключений света

В УЦОКО отмечают: многие тестовые центры подключены к тем же линиям электроснабжения, что и другие потребители. Электрогенераторы также не помогут полностью решить существующие проблемы, ведь остается вопрос отсутствия интернет-связи. К тому же доступные в учебных заведениях электрогенераторы не всегда имеют необходимую мощность.

Поэтому участник НМТ может подать заявление для участия в дополнительной сессии тестирования, если во время основной сессии из-за воздушной тревоги, технических проблем или отсутствия света он не сможет выполнять тест более двух с половиной часов.

Воспользоваться своим правом и принять участие в дополнительной сессии или ждать начала / продолжения / завершения тестирования в рамках основной сессии – добровольный выбор каждого,

– отмечают в УЦОКО.

И добавляют: если такое произойдет во время дополнительной сессии, то абитуриентам предоставят еще одну возможность для прохождения НМТ,

Нам действительно обидно, что нынешним абитуриентам приходится проходить через такие испытания, но в то же время мы уверены, что каждый и каждая в конце концов сможет реализовать свой шанс на поступление благодаря успешной сдаче НМТ. Для этого мы вместе с нашими партнерами на всех уровнях приложим максимальные усилия,

– отметили в УЦОКО.