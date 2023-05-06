НМТ за границей: США увеличили перечень городов для прохождения теста

Тысячи украинских школьников будут сдавать национальный мультипредметный тест за границей. Несколько стран должны были увеличить количество локаций, чтобы такая возможность была у каждого украинского школьника.

Грядет время проведения национального мультимедийного теста. Многие ученики будут сдавать экзамен за границей, и наши партнеры делают все возможное для того, чтобы сделать это было максимально удобно.

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Новые локации для НМТ в США

Как сообщила УЦОКО, наши партнеры в Соединенных Штатах пошли навстречу нашим выпускникам и организаторам НМТ. Пройти мультипредметный тест украинские ученики смогут в специально оборудованных центрах еще в двух городах: Хьюстоне и Детройте.

Мы искренне благодарны Посольству Украины в США, Университету Хьюстон-Клир-Лейк (University of Houston-Clear Lake), Школе Украиноведения Общества "Родная Школа" в Детройте за то, что учли большую потребность в проведении тестирований для украинских поступающих, которые находятся в их странах, и поддержали нас в организации вступительных испытаний для них!

– говорится в заявлении УЦОКО.

Выпускникам также напомнили: если они уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобную локацию для сборки НМТ, то до 7 мая есть возможность изменить регистрационные данные и выбрать более удобный город для сдачи теста.

НМТ: коротко