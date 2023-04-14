На НМТ уже зарегистрировалось почти 100 тысяч абитуриентов: какой предмет выбирают
Источник:УЦОКО
С 3 апреля по 3 мая в Украине продолжается регистрация на НМТ-2023. За две недели будущие участники тестирования уже создали 154 тысяч персональных кабинетов.
При этом 96 тысяч абитуриентов уже получили сообщение об успешной регистрации. Также – возможность сформировать сертификат участника тестирования.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
На НМТ уже зарегистрировалось почти 100 тысяч вступников
Хотят сдавать тест в 2023 году за границей 16 тысяч абитуриентов. В Украине – почти 140 тысяч.
Самым популярным предметом дополнительного блока является история Украины. Ее хотят сдавать около 80 тысяч выпускников. Также – иностранные языки. Их выбрало около 50 тысяч будущих участников НМТ-2023.
Регистрация на НМТ, к слову, продолжается онлайн. Чтобы зарегистрироваться на тестирование, абитуриент должен самостоятельно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. При этом не забыть загрузить необходимые данные и документы.
Возможность внесения изменений в регистрационные данные открыта до 7 мая.
Читайте Здесь все о тестировании: УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.