На НМТ уже зарегистрировалось почти 100 тысяч абитуриентов: какой предмет выбирают

14 апреля 2023, 16:18
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Источник:

УЦОКО

С 3 апреля по 3 мая в Украине продолжается регистрация на НМТ-2023. За две недели будущие участники тестирования уже создали 154 тысяч персональных кабинетов.

При этом 96 тысяч абитуриентов уже получили сообщение об успешной регистрации. Также – возможность сформировать сертификат участника тестирования.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

На НМТ уже зарегистрировалось почти 100 тысяч вступников 

Хотят сдавать тест в 2023 году за границей 16 тысяч абитуриентов. В Украине – почти 140 тысяч.

Самым популярным предметом дополнительного блока является история Украины. Ее хотят сдавать около 80 тысяч выпускников. Также – иностранные языки. Их выбрало около 50 тысяч будущих участников НМТ-2023.

Регистрация на НМТ, к слову, продолжается онлайн. Чтобы зарегистрироваться на тестирование, абитуриент должен самостоятельно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. При этом не забыть загрузить необходимые данные и документы.

Возможность внесения изменений в регистрационные данные открыта до 7 мая.

Читайте Здесь все о тестировании: УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин