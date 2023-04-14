При цьому 96 тисяч вступників уже отримали повідомлення про успішну реєстрацію. Також – можливість сформувати сертифікат учасника тестування.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
На НМТ уже зареєструвалося майже 100 тисяч вступників
Хочуть складати тест у 2023 році за кордоном 16 тисяч вступників. В Україні – майже 140 тисяч.
Найпопулярнішим предметом додаткового блоку є історія України. Її хочуть складати майже 80 тисяч випускників. Також – іноземні мови. Їх обрало близько 50 тисяч майбутніх учасників НМТ-2023.
Реєстрація на НМТ, до слова, триває онлайн. Аби зареєструватися на тестування, абітурієнт повинен самостійно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. При цьому не забути завантажити до нього необхідні дані та документи.
Можливість внесення змін у реєстраційні дані відкрита до 7 травня.
Читайте Тут усе про тестування: УЦОЯО створив путівник для учасників НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.