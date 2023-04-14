При цьому 96 тисяч вступників уже отримали повідомлення про успішну реєстрацію. Також – можливість сформувати сертифікат учасника тестування.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

На НМТ уже зареєструвалося майже 100 тисяч вступників

Хочуть складати тест у 2023 році за кордоном 16 тисяч вступників. В Україні – майже 140 тисяч.

Найпопулярнішим предметом додаткового блоку є історія України. Її хочуть складати майже 80 тисяч випускників. Також – іноземні мови. Їх обрало близько 50 тисяч майбутніх учасників НМТ-2023.

Реєстрація на НМТ, до слова, триває онлайн. Аби зареєструватися на тестування, абітурієнт повинен самостійно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. При цьому не забути завантажити до нього необхідні дані та документи.

Можливість внесення змін у реєстраційні дані відкрита до 7 травня.

Читайте Тут усе про тестування: УЦОЯО створив путівник для учасників НМТ-2023

Вступна кампанія – 2023: коротко