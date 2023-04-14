При этом 96 тысяч абитуриентов уже получили сообщение об успешной регистрации. Также – возможность сформировать сертификат участника тестирования.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

На НМТ уже зарегистрировалось почти 100 тысяч вступников

Хотят сдавать тест в 2023 году за границей 16 тысяч абитуриентов. В Украине – почти 140 тысяч.

Самым популярным предметом дополнительного блока является история Украины. Ее хотят сдавать около 80 тысяч выпускников. Также – иностранные языки. Их выбрало около 50 тысяч будущих участников НМТ-2023.

Регистрация на НМТ, к слову, продолжается онлайн. Чтобы зарегистрироваться на тестирование, абитуриент должен самостоятельно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. При этом не забыть загрузить необходимые данные и документы.

Возможность внесения изменений в регистрационные данные открыта до 7 мая.

Читайте Здесь все о тестировании: УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко