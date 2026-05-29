Какая самая большая проблема при составлении НМТ

В Украине продолжается основная сессия национального мультипредметного теста в 2026 году. Основной проблемой сейчас является продолжительность оценивания.

Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в программе "Есть Разговор".

Какая основная проблема во время сдачи НМТ?

Вакуленко рассказала также, что участникам довольно сложно организоваться и переключиться с предмета на предмет.

Здесь нужно иметь хорошую академическую подготовку. То есть ребенок, подросток или подросток, которые 11 лет учились в школе и выполняли все домашние задания, ходили на все уроки, имели по семь-восемь уроков в день в 10 – 11 классах, сможет справиться с такой нагрузкой,

– отметила она.

Но если, по словам руководительницы Центра, такой нагрузки в последние годы не было, в частности из-за длительных воздушных тревог, не очное обучение, то таким участникам трудно сдавать тестирование.

Снизилось ли качество образования среди детей из-за войны?