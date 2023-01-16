Александр Авраменко поможет выпускникам подготовиться к НМТ по украинскому языку
В 2023 году абитуриенты, как и в прошлом, будут сдавать ВНО в форме национального мультипредметного теста. Формат проведения тестирования еще не определяют.
Одним из предметов, которые будут сдавать выпускники во время НМТ, будет украинский язык. Следовательно, известный языковед Александр Авраменко поможет подготовиться к тестам.
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Авраменко поможет подготовиться к НМТ по языку
Так, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко приглашает всех на бесплатный вебинар по украинскому языку.
По словам языковеда, это ежегодный бесплатный вебинар для готовящихся к НМТ.
Он состоится 17 января с 20:00 до 21:00. Участникам будет предложено выполнить тесты. Также они узнают, какие темы для них проблемные и что нужно улучшить.
Ссылка на вебинар здесь.
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Вступительная кампания 2023 года: что известно
- Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
- Сейчас идет согласование модели приема документов в вузы.
- Также министерство будет настаивать, чтобы тестирование проходило в один день.
- При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
- Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
- Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
- Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.
Языковед добавил, что в режиме онлайн все желающие смогут задать вопросы, касающиеся ВНО/НМТ-2023.
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