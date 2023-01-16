Александр Авраменко поможет выпускникам подготовиться к НМТ по украинскому языку

Одним из предметов, которые будут сдавать выпускники во время НМТ, будет украинский язык. Следовательно, известный языковед Александр Авраменко поможет подготовиться к тестам.

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Авраменко поможет подготовиться к НМТ по языку

Так, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко приглашает всех на бесплатный вебинар по украинскому языку.

По словам языковеда, это ежегодный бесплатный вебинар для готовящихся к НМТ.

Он состоится 17 января с 20:00 до 21:00. Участникам будет предложено выполнить тесты. Также они узнают, какие темы для них проблемные и что нужно улучшить.

Ссылка на вебинар здесь.