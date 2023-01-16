Одним з предметів, які складатимуть випускники під час НМТ, буде українська мова. Відтак відомий мовознавець Олександр Авраменко допоможе підготуватися до тестів.
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Авраменко допоможе підготуватися до НМТ з мови
Так, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко запрошує усіх на безкоштовний вебінар з української мови.
За словами мовознавця, це щорічний безкоштовний вебінар для тих, хто готується до НМТ.
Він відбудеться 17 січня з 20:00 до 21:00. Учасникам запропонують виконати тести. Також вони з'ясують, які теми для них проблемні і що потрібно покращити.
Посилання на вебінар тут.
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Вступна кампанія 2023: що відомо
- Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.
- Зараз триває погодження моделі прийому документів у ВНЗ.
- Також міністерство наполягатиме, аби тестування відбувалося в один день.
- Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.
- Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.
- Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.
- Тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.
Мовознавець додав, що у режимі онлайн усі охочі зможуть поставити питання, що стосуються ЗНО/НМТ-2023.
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