В УЦОКО рассказали, может ли НМТ заменить ВНО

20 июня завершилась основная сессия НМТ-2023. В июле еще пройдет дополнительная.

Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко во время образовательного фестиваля "Учителя будущего" во Львове рассказала, может ли НМТ заменить ВНО. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Может ли НМТ заменить ВНО

Вакуленко отметила, что вряд ли в УЦОКО вернутся к тестовым формам в бумажном варианте. Бумага будет оставлена только для небольших мониторинговых исследований для 4-го класса. Она считает, что возвращаться к бумажным тестам нет смысла.

Руководитель УЦОКО убеждена: лучше совершенствовать компьютерные тестирования. В частности, следует увеличивать время для выполнения задач и добавлять больше вопросов открытого типа.

Вакуленко при этом высказала свое мнение по развитию НМТ.

Это должны быть полноценные онлайновые оценки, хорошей продолжительности, которые будут предусматривать открытые задачи, аудирование с развернутой формой ответа. А также должны быть правильные пороговые баллы. Порог, который покажет, что человек готов к получению высшего образования,

– убеждена она.

Когда могут ввести такие онлайн тестирования, Вакуленко пока не говорит – из-за того, что идет полномасштабная война.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy . Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Отметим: в 2023 году, как и в прошлом году, выпускники сдают НМТ – упрощенный вариант ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы.

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Вступительная кампания – 2023: кратко