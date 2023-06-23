В УЦОКО рассказали, может ли НМТ заменить ВНО
20 июня завершилась основная сессия НМТ-2023. В июле еще пройдет дополнительная.
Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко во время образовательного фестиваля "Учителя будущего" во Львове рассказала, может ли НМТ заменить ВНО. Об этом рассказывает 24 Канал.
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Может ли НМТ заменить ВНО
Вакуленко отметила, что вряд ли в УЦОКО вернутся к тестовым формам в бумажном варианте. Бумага будет оставлена только для небольших мониторинговых исследований для 4-го класса. Она считает, что возвращаться к бумажным тестам нет смысла.
Руководитель УЦОКО убеждена: лучше совершенствовать компьютерные тестирования. В частности, следует увеличивать время для выполнения задач и добавлять больше вопросов открытого типа.
Вакуленко при этом высказала свое мнение по развитию НМТ.
Это должны быть полноценные онлайновые оценки, хорошей продолжительности, которые будут предусматривать открытые задачи, аудирование с развернутой формой ответа. А также должны быть правильные пороговые баллы. Порог, который покажет, что человек готов к получению высшего образования,
– убеждена она.
Когда могут ввести такие онлайн тестирования, Вакуленко пока не говорит – из-за того, что идет полномасштабная война.НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!
Отметим: в 2023 году, как и в прошлом году, выпускники сдают НМТ – упрощенный вариант ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25-26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.