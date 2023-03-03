Кто из выпускников может поступать в вузы без сдачи НМТ в 2023 году

В 2023 году выпускники в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест вместо ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы.

Изменения в нынешнюю вступительную кампанию, как и в прошлогоднюю, внесла полномасштабная война. Но не все выпускники будут поступать в вузы по результатам НМТ.

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Кто будет поступать в вузы без НМТ

В 2023 году для поступающих, зарегистрированных и находящихся на временно оккупированной территории (ТОТ), было исключено составление НМТ. Такие абитуриенты смогут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом результаты НМТ у них не потребуют.