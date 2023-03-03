Кто из выпускников может поступать в вузы без сдачи НМТ в 2023 году

3 марта 2023, 13:14
Читати новину українською

Источник:

Минреинтеграции

В 2023 году выпускники в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест вместо ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы.

Изменения в нынешнюю вступительную кампанию, как и в прошлогоднюю, внесла полномасштабная война. Но не все выпускники будут поступать в вузы по результатам НМТ.

Читайте Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

Кто будет поступать в вузы без НМТ

В 2023 году для поступающих, зарегистрированных и находящихся на временно оккупированной территории (ТОТ), было исключено составление НМТ. Такие абитуриенты смогут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом результаты НМТ у них не потребуют.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин