Кто из выпускников может поступать в вузы без сдачи НМТ в 2023 году
3 марта 2023, 13:14Читати новину українською
Источник:Минреинтеграции
В 2023 году выпускники в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест вместо ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы.
Изменения в нынешнюю вступительную кампанию, как и в прошлогоднюю, внесла полномасштабная война. Но не все выпускники будут поступать в вузы по результатам НМТ.
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Кто будет поступать в вузы без НМТ
В 2023 году для поступающих, зарегистрированных и находящихся на временно оккупированной территории (ТОТ), было исключено составление НМТ. Такие абитуриенты смогут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом результаты НМТ у них не потребуют.
НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.