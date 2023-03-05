В МОН уточнили, что выпускники по ВТО смогут заключить договор об обучении в течение трех месяцев после его начала.

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Отменят ли льготы для абитуриентов при поступлении

Чиновники говорят, что механизм применения льгот для жителей особо опасных территорий определят весной. При этом будут учитывать ситуацию в Украине.

К слову, сегодня продолжается второй этап перевода на бюджетную форму обучения льготников, которые зачислены в колледжи и вузы до 2021 года включительно. Речь идет о жителях особо опасных территорий, детях погибших защитников Украины, участниках боевых действий и лицах с инвалидностью в результате войны.

Всего в 2022 году более 21 тысячи студентов получили разрешение для перевода на бесплатное обучение.

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Как будут поступать в вузы выпускники с ВТО в 2023 году

В 2023 году для поступающих, зарегистрированных и находящихся на временно оккупированной территории (ТОТ), было исключено составление НМТ.

Такие абитуриенты смогут поступать в вузы Украины дистанционно.

При этом результаты НМТ у них не потребуют.