В МОН уточнили, что выпускники по ВТО смогут заключить договор об обучении в течение трех месяцев после его начала.
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Отменят ли льготы для абитуриентов при поступлении
Чиновники говорят, что механизм применения льгот для жителей особо опасных территорий определят весной. При этом будут учитывать ситуацию в Украине.
К слову, сегодня продолжается второй этап перевода на бюджетную форму обучения льготников, которые зачислены в колледжи и вузы до 2021 года включительно. Речь идет о жителях особо опасных территорий, детях погибших защитников Украины, участниках боевых действий и лицах с инвалидностью в результате войны.
Всего в 2022 году более 21 тысячи студентов получили разрешение для перевода на бесплатное обучение.
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Как будут поступать в вузы выпускники с ВТО в 2023 году
- В 2023 году для поступающих, зарегистрированных и находящихся на временно оккупированной территории (ТОТ), было исключено составление НМТ.
- Такие абитуриенты смогут поступать в вузы Украины дистанционно.
- При этом результаты НМТ у них не потребуют.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.