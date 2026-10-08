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Учеба Наука в Украине Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года
8 октября, 14:03
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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года

Мария Волошин

8 октября было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2026 года. Ее получила Энн Карсон.

Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в сети Х.

Что известно о лауреате Нобелевской премии 2026 года

Награду писательнице присудили "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".


Энн Карсон / Фото с официальной страницы Нобелевской премии в сети Х

Творчество 76-летней канадской писательницы Энн Карсон тесно связано с древнегреческой литературой, мифологией и классической филологией.

Ее самая известная книга – роман в стихах "Автобиография Реда" (Autobiography of Red, 1998), в котором переосмысливается древнегреческий миф о Герионе и Геракле.

Интересно! Нобелевская премия – это престижная международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в науке, литературе, медицине, экономике и вклад в укрепление мира. Ее учредил шведский изобретатель Альфред Нобель, чтобы отмечать людей, чьи труды приносят наибольшую пользу человечеству.

Кто ранее получал Нобелевскую премию по литературе в 2025 году

  • В прошлом году премию получил венгерский писатель Ласло Краснагоркай.
  • Он получил награду "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".
  • Краснагоркай – европейский модернист, известный своей глубокой и сложной прозой.
  • Ранее он был удостоен Букеровской премии в 2015 году.
  • Также отметим, что первую Нобелевскую премию по литературе в 1901 году получил французский поэт Сюлли-Прюдом.
  • Первой женщиной-лауреатом стала шведская писательница Сельма Лагерлеф, удостоенная этой награды в 1909 году.