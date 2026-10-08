Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года

8 октября было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2026 года. Ее получила Энн Карсон.

Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в сети Х.

Что известно о лауреате Нобелевской премии 2026 года

Награду писательнице присудили "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".



Энн Карсон / Фото с официальной страницы Нобелевской премии в сети Х

Творчество 76-летней канадской писательницы Энн Карсон тесно связано с древнегреческой литературой, мифологией и классической филологией.

Ее самая известная книга – роман в стихах "Автобиография Реда" (Autobiography of Red, 1998), в котором переосмысливается древнегреческий миф о Герионе и Геракле.

Интересно! Нобелевская премия – это престижная международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в науке, литературе, медицине, экономике и вклад в укрепление мира. Ее учредил шведский изобретатель Альфред Нобель, чтобы отмечать людей, чьи труды приносят наибольшую пользу человечеству.

Кто ранее получал Нобелевскую премию по литературе в 2025 году