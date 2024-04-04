Не говорите так: как правильно на украинском назвать "ноготки"

Украинцы часто любят портить свою речь суржиковыми словами. При этом по описанию различных ситуаций или предметов.

В частности, неправильными названиями “награждают” красивые цветы. Вместо этого Образование 24 помогает избавляться от суржика.

Смотрите также Как правильно на украинском назвать "георгину"

Как правильно на украинском назвать "ноготки"

Поэтому продолжаем исправлять неправильные "цветочные" названия. В частности, заменим такое суржиковое название как "ноготки".

Так украинцы ошибочно могут называть род травянистых и полукустовых растений семейства сложноцветных с оранжево-желтыми цветками, собранными в корзины.

Однако правильно на украинском эти красивые цветы надо называть "нагідки".

Как правильно назвать "георгину"

Если же вы услышали, что кто-то называет травянистое декоративное растение семейства сложноцветных, что цветет большими разноцветными цветками и размножается вегетативным способом или цветок этого растения "георгиной", знайте: это суржиковое название.

На украинском правильно говорить "жоржина".

Кстати, этот цветок обладает широчайшей палитрой расцветок и разнообразием форм.

Тем более может радовать ваш глаз с июля вплоть до заморозков.