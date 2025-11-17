"Это открытое уничтожение образования?": как учителя оценивают идею прекращения бессрочных договоров

Народные депутаты из Образовательного комитета Верховной Рады предложили прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами школ и колледжей. Причем как с педагогами государственных, так и коммунальных учебных заведений.

И сделать это до начала нового учебного года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заключение Комитета к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Что предлагают народные избранники?

Раде предлагают принять такую норму до 31 августа 2026 года. Если это произойдет, то руководители государственных и коммунальных школ и колледжей будут обязаны прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и одновременно заключить с ними срочные трудовые договоры.

Если учитель не согласится продолжить трудовые отношения на условиях контракта, его уволят согласно Кодексу законов о труде.

Брать на работу новых учителей, если депутаты поддержат эти правки в государственный бюджет, на основании контрактов. Их будут заключать сроком от одного до пяти лет.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Относительно директоров, которые занимали должность на основании продления срока действия контракта без проведения конкурса, для них будут проводить конкурс до 1 апреля 2026 года.

Что думают учителя?

Учителя не сдерживали возмущения по поводу такой идеи нардепов. Вот что они написали:

Давно уже надо перевести все правительство на контракт (сроком не более одного года с детальным анализом проделанной работы в конце года)! Зарплату – за проделанную работу, а не посиделки!

Господи, давайте быстрее! Пойдем сами себе создавать частные школы. Завалите образование полностью.

Пора выходить на протесты, то уже слишком, они там совсем с ума сошли.

А может, нужно начинать сверху? Как говорят, с головы... До минимума сократить количество депутатов, чиновников, сидящих в министерствах, департаментах, городских отделах... И все что-то придумывают, имитируя видимость работы. Учитель и так знает, как ему работать! А то у нас руководителей значительно больше чем исполнителей! И количество бумажек выросло втрое! И все что-то от тебя требуют... Это же правда...

Учителя молча проглотят и это.

Надо по контракту нанимать депутатов и сократить их численность, а также сделать надбавку часов и уменьшить в разы зарплату.

Это просто такими вбросами хотят перенести внимание с тотальной коррупции в верхах на любимую тему: "А давайте поговорим об учителях".

Это уже открытое уничтожение образования, или еще нет?

Уже переводили, отменили, а теперь снова переводят. Сумасшествие.

Да переведите всех на контракт. Интересно, кто тогда будет работать в школе.

Среди народных депутатов, членов образовательного комитета ВР совсем нет адекватных людей? Сначала увеличить количество часов на ставку, а потом перевести на контракт? Ну еще что-то придумайте для фиаско НУШ и образования в целом!



Какие еще изменения в отношении учителей предлагают нардепы?

Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".

В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.

В Профсоюзе педагогов говорят, что в таком случае работу потеряют более 70 тысяч учителей.

