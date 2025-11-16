В случае несогласия – увольнения: нардепы придумали новацию с договорами для учителей
- Нардепы предлагают прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями.
- Также перевести их на срочные трудовые договоры до начала учебного года 2026.
Нардепы из Образовательного комитета Верховной Рады Украины предлагают прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями школ и колледжей. И сделать это до начала нового учебного года.
Причем как с педагогами государственных, так и коммунальных учебных заведений, говорится в заключении Комитета к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Смотрите также Работу потеряют 70 тысяч учителей: Профсоюз предостерег от воплощения новой идеи нардепов
Почему нардепы советуют принять такое решение?
Если Рада согласует такую норму, до 31 августа 2026 года руководители государственных и коммунальных школ и колледжей будут обязаны прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и одновременно заключить с ними срочные трудовые договоры.
В случае несогласия учителя с продолжением трудовых отношений на условиях контракта, его уволят согласно Кодексу законов о труде.
Брать на работу новых учителей, если депутаты поддержат эти правки в государственный бюджет, на основании контрактов. Их будут заключать сроком от одного до пяти лет.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
Относительно директоров, которые занимали должность на основании продления срока действия контракта без проведения конкурса, для них будут проводить конкурс до 1 апреля 2026 года.
Смотрите также Зарплата вырастет: нардепы заговорили об увеличении нагрузки учителей
Какие еще изменения в отношении учителей предлагают нардепы?
- Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".
- В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.
- Поэтому он опубликовал опрос, чтобы узнать мнение педагогов относительно такой инициативы.
- В Профсоюзе педагогов призывают не согласовывать эти изменения, чтобы не нарушать трудовые права педагогов.
- И добавляют, что в случае увеличения недельной нагрузки работу потеряют более 70 тысяч учителей.