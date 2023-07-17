Предусматривает ли реформа старшей профильной школы закрытие заведений и увольнение учителей
Источник:НУШ
Планируемая в Украине реформа старшей профильной школы – это не о закрытии школ. Она предполагает изменение образовательной сети.
Заместитель главы Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин отметил это и ответил на вопросы, которые волнуют педагогов. В частности, о возможном сокращении сети заведений и потере работы для части педагогов.
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Предусматривает ли реформа старшей профильной школы закрытие школ
Колебошин отметил: в рамках реформы, например, одна школа будет специализироваться на 10 – 12 классах как академический лицей, другая – готовить с 1 до 9 класса. Для какой-то особо ничего не изменится.
Эти изменения не зависят, скажем, от личности министра и состава МОН, ведь мы планово переходим в 12-летнюю школу,
– уточнил нардеп.
Кроме того, по его словам, сеть будет оптимизирована, ведь в Украине изменилась демографическая ситуация. Это точно приведет к трансформации. Государство ни в коем случае не будет закрывать школы, потому что учредители ориентировочно 95% школ – общины. На втором месте – частные школы, а таких, где основателем школы является непосредственно государство – единицы,
– сообщил Колебошин.
И добавил: если община заинтересована в школе, с ней ничего не произойдет.
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В Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев
- В рамках реализации реформы НУШ в Украине планируется создать сеть академических и профессиональных лицеев.
- Это должно произойти уже к 2027 году.
- Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что сейчас идет активная работа над разработкой государственного стандарта для старшей профильной школы.
- До 1 сентября 2024 года на местах должны утвердить планы создания оптимальной сети учебных заведений.
- При этом учесть требования безопасности, инклюзивность, демографические показатели, профилизацию старшей школы.