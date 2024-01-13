Ученики и учителя должны быть готовы: как будут воплощать реформу НУШ в 2024 году

В прошлом году Минобразования анонсировало возобновление реформы Новой украинской школы. Она, заметим, во время полномасштабной войны откровенно затормозила.

Поэтому в 2024 году в Украине, учитывая, что Минобразования в прошлом году наконец-то получило нового руководителя, будут продолжать претворять в жизнь вышеупомянутую реформу. Более того: с 2027 года украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования.

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Как будут воплощать реформу НУШ в 2024 году

Что важно, пилотный проект должен быть запущен уже с 2025 года. Поэтому МОН уже активно готовит изменения для реализации.

Заметим, что Кабмин недавно выделил 1 миллиард гривен для НУШ. Их направят на закупку мультимедийного оборудования для 5 – 6 классов.

Что важно, в рамках реформы в Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев.

Так, в нашем государстве уже печатают необходимые учебники, а педагоги должны проходить повышение квалификации.

Разрабатывают также госстандарт для старшей профильной школы.

А до 1 сентября этого года на местах должны согласовать планы по созданию оптимальной сети учебных заведений. При этом учесть требования безопасности, инклюзивность, демографические показатели, профилизацию старшей школы.