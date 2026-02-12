Правительство утвердило 3 миллиарда гривен на НУШ: куда направят эти средства
- Кабмин выделил 3 миллиарда гривен на "Новую украинскую школу".
- Из них – 1,3 миллиарда пойдет на обновление оборудования и техники, а 1,2 миллиарда – на оснащение пилотных лицеев.
Кабмин одобрил распределение 3 миллиардов гривен на реализацию "Новой украинской школы" в 2026 году. Такую поддержку реформа получает ежегодно.
Средства позволяют общинам системно обновлять образовательную среду, модернизировать учебные пространства и обеспечивать учебные заведения современным оборудованием, сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой в телеграмме.
Куда направят средства?
Эти средства распределят так:
1,3 миллиарда гривен – на обновление учебного оборудования, компьютерной и мультимедийной техники, оснащение кабинетов естественных дисциплин, STEM-лабораторий и художественных пространств.
️ 1,2 миллиарда гривен – для оснащения пилотных лицеев старшей профильной школы – прежде всего для модернизации лабораторий естественной отрасли и развития STEM-направления.
для лицеев, которые работают дистанционно, предусмотрели возможность направить средства на цифровое оборудование и лицензионные электронные ресурсы.
Отдельное направление – 500 миллионов гривен – на развитие ячеек "Защиты Украины" в школах и межшкольных ресурсных центрах.
Для получения этой с софинансирования из местных бюджетов, ремонт помещений за счет общин для установки оборудования, а закупки должны проводить открыто и прозрачно – в соответствии с требованиями Ukraine Facility.
Мы уже видим результат предыдущего финансирования. В прошлом году субвенция объемом 770 миллионов гривен позволила профинансировать 137 учебных заведений и обустроить 578 учебных кабинетов, в частности 196 лабораторий. Это пример того, как государственные инвестиции превращаются в реальные изменения в школах,
– заявил Лисовой.
Помогают ли украинскому образованию средствами из-за рубежа?
- Финляндия недавно анонсировала поддержку реформы образования в Украине.
- Страна выделит нашему государству 20 миллионов евро, сообщила пресс-служба МИД Финляндии.
- Средства направят в рамках проекта Learning2gether2, который будут реализовывать в 2026 – 2029 годах.
- Проект должен ускорить масштабную реформу "Новая украинская школа".