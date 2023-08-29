Профильная школа, новые учебники и поиск денег: как МОН будет воплощать реформу НУШ

В последние два года реформа Новой украинской школы затормозила. Однако Минобразования уже начало возобновлять ее воплощение.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал о трех шагах МОН относительно НУШ. А также уточнил, есть ли деньги на перемены.

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Возвращение субвенции НУШ

В прошлом году субвенцию НУШ направили на военные нужды. В 2023 году правительство вернет часть финансирования на Новую украинскую школу. Деньги выделят благодаря остатку образовательной субвенции в госбюджете. Средства можно использовать для закупки средств обучения для 5 – 6 классов. Также направят деньги на пилотные 7-ми классы НУШ. В частности, на закупку средств обучения и учебно-методической литературы и оборудования, а также мебели. Финансирование также касается и повышения квалификации учителей.

Печать учебников

Предусмотренные на печать учебников средства в прошлом году тоже были направлены на нужды обороны. Так что пятиклассники НУШ остались без учебных пособий. 2023 правительство нашло деньги, чтобы частично покрыть потребность в книгах для шестиклассников. На печать учебников в госбюджете заложили 754 миллиона гривен. Еще 138,1 миллиона гривен удалось привлечь благодаря международным партнерам.

Поэтому для 6-х классов напечатают госсредством 66% учебников от общей потребности. Это на следующие предметы:

украинский язык и литература;

зарубежная литература;

иностранный язык;

история;

математика;

естествознание;

технологии;

учебники для национальных меньшинств и детей по ООП.

Для 5-х классов благодаря международным партнерам уже напечатали учебники для тех предметов как:

украинский язык;

польский язык;

математика;

естественный цикл.

Также МОН ожидает договоренности с Радой Европы о печати учебников по географии, информатике и искусству. За счет госбюджета напечатают также учебники по истории Украины.

Уже доставили в областные базы почти 4 миллиона учебников. Это 82% общего заказа. Данные по областям – в таблице.



Распределение учебников по регионам Украины / МОН

В 2023 году за средства государства МОН печатает и учебники для национальных меньшинств, детей с особыми образовательными потребностями для 10 классов.

В то же время, печать учебников для десятых классов по другим предметам и для первых классов пока не запланирована. Ученики будут учиться по учебникам, которые уже есть в школах. Так МОН расставляет приоритеты из-за ограниченных финансов.

Для первого и второго классов есть напечатанные учебники. Программы пока не изменились.

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Подготовка запуска старшей профильной школы

Осенью 2023 года МОН также планирует презентовать для общественного обсуждения Концепцию старшей профильной школы и Стандарт к ней. Эти документы будут предусматривать, что у ученичества будет гибкость выбора индивидуальной образовательной траектории. Но сначала состоится пилотирование новых моделей обучения и Стандарта.

Понимаем, что пилот старшей профильной школы еще сложнее, чем пилот базовой. Поэтому пилотирование старшей профильной школы мы планируем начать не в 2026-м году, за год до начала полноценного функционирования старшей профильной школы, а уже в 25-м году, чтобы у нас были полноценные два года отпилотировать новую модель работы, новые учебные программы, свободный выбор образовательной траектории ученика,

– рассказал Андрей Сташкив.

В общем, восстановление реформы НУШ, говорят в Минобразования, – это вызов для министерства и всего образовательного сообщества. Среди других вызовов – поддержка школ в преодолении образовательных потерь учеников.