Что известно о новом правописании?

  • 30 мая 2024 года Верховный суд Украины подтвердил действие и обязательность применения украинского правописания, одобренного 5 лет назад.
  • Действующая редакция согласована постановлением Кабинета министров Украины 22 мая 2019 года.
  • Директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант.
  • Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей.
  • Поэтому Институт украинского языка продолжает дорабатывать правописание.
  • Новый вариант должны были обнародовать в конце 2024 года.
  • Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук недавно анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка.