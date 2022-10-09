Абитуриенты из оккупированных и прифронтовых зон будут поступать в украинские вузы по-особому

Поступающих из оккупированных Россией территорий и прифронтовых зон будут зачисляться в украинские вузы по-новому. Особый порядок вступления согласовал Кабмин.

При этом отдельные студенты-контрактники, которые сейчас не могут оплатить обучение, будут получать высшее образование и дальше. Правительство уже предусмотрело средства на обучение таких студентов.

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Как будут зачислять поступающих с ВОТ в украинские вузы

Поступающие из ВОТ или прилегающих к зоне боевых действий регионов теперь смогут стать студентами украинских вузов без паспорта или военно-учетного документа. Их будут засчитывать на основе свидетельства о рождении. Однако эти студенты вынуждены написать заявление, что оформят необходимые документы.

Также контрактники, не имеющие возможности сейчас оплатить обучение, смогут учиться в вузе и дальше. Шмыгаль уточнил, что сейчас таких случаев много. Студенты накапливают долги, а вузы остаются без средств. Поэтому государство будет компенсировать вузам стоимость обучения студентов. Но возможность не платить за обучение получат не все студенты по ВОТ. А только те семьи, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты.

В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 миллионов гривен.

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Какое количество украинцев находит работу после окончания вуза

Только 59% выпускников украинских вузов находят работу. Это, по словам директора международного научного центра по корпоративному управлению Александра Костюка, свидетельствует о многолетней разбалансированности системы образования и рынка труда.

Какая ситуация с трудоустройством выпускников в Европе

В Европе показатель трудоустройства выпускников с 2014 по 2021 год вырос с 79,5 до 84,9%. В 2022 году уже 85% выпускников находят работу. В 12 европейских странах показатель трудоустройства выпускников превышает 90%.

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