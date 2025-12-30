Пришел, наступил или настал Новый год: как правильно на украинском
- Часто украинцы 1 января говорят, что пришел новый год. Или же еще можно услышать, что новый год наступил.
- Правильно говорить "наступил новый год".
На пороге – 2026 год. Это будет год Красной Огненной Лошади по восточному календарю.
Накануне нового года 24 Канал со ссылкой на литредактора Татьяну Кришталовскую расскажет, как правильно рассказывать о его приходе.
Смотрите также Не говорите "с наступающим": как правильно на украинском поздравить с Новым годом
Правильно ли говорить "пришел Новый год"?
Часто украинцы 1 января говорят, что пришел новый год. Или же еще можно услышать, что новый год наступил.
Зато Кришталовская отмечает: новый год не пришел и не наступил, а "настав".
Также она назвала еще несколько распространенных ошибок со словом "год":
не пройшов рік – а минув рік;
не наступаючий рік, а прийдешній рік;
не на протязі року, а протягом (упродовж) року;
не кожного року, а щороку;
не підводити підсумки року, а підбивати підсумки року;
не текучий рік, а цей (поточний, нинішній) рік;
не у кінці року, а наприкінці року;
не раз у рік, а раз на рік;
не рік назад, а рік тому.
Смотрите также Не употребляйте суржик: как правильно поздравить с Новым годом
Как правильно писать "Новый год"?
- Известный учитель и языковед Александр Авраменко отметил: в названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово.
- Так, "Новый" – с большой, а "год" – с маленькой буквы.
- И подчеркнул: так пишем только название праздника.
- Если в поздравительном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с маленькой буквы, потому что речь идет уже не о празднике, объяснил учитель.