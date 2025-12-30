Укр Рус
Учеба Саморазвитие Пришел, наступил или настал Новый год: как правильно на украинском
30 декабря, 18:51
2

Пришел, наступил или настал Новый год: как правильно на украинском

Мария Волошин
Основні тези
  • Часто украинцы 1 января говорят, что пришел новый год. Или же еще можно услышать, что новый год наступил.
  • Правильно говорить "наступил новый год".

 

На пороге – 2026 год. Это будет год Красной Огненной Лошади по восточному календарю.

Накануне нового года 24 Канал со ссылкой на литредактора Татьяну Кришталовскую расскажет, как правильно рассказывать о его приходе.

Смотрите также Не говорите "с наступающим": как правильно на украинском поздравить с Новым годом

Правильно ли говорить "пришел Новый год"?

Часто украинцы 1 января говорят, что пришел новый год. Или же еще можно услышать, что новый год наступил.

Зато Кришталовская отмечает: новый год не пришел и не наступил, а "настав".

Также она назвала еще несколько распространенных ошибок со словом "год":

  • не пройшов рік – а минув рік;

  • не наступаючий рік, а прийдешній рік;

  • не на протязі року, а протягом (упродовж) року;

  • не кожного року, а щороку;

  • не підводити підсумки року, а підбивати підсумки року;

  • не текучий рік, а цей (поточний, нинішній) рік;

  • не у кінці року, а наприкінці року;

  • не раз у рік, а раз на рік;

  • не рік назад, а рік тому.

Смотрите также Не употребляйте суржик: как правильно поздравить с Новым годом

Как правильно писать "Новый год"?

  • Известный учитель и языковед Александр Авраменко отметил: в названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово.
  • Так, "Новый" – с большой, а "год" – с маленькой буквы.
  • И подчеркнул: так пишем только название праздника.
  • Если в поздравительном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с маленькой буквы, потому что речь идет уже не о празднике, объяснил учитель.