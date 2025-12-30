Накануне нового года 24 Канал со ссылкой на литредактора Татьяну Кришталовскую расскажет, как правильно рассказывать о его приходе.

Правильно ли говорить "пришел Новый год"?

Часто украинцы 1 января говорят, что пришел новый год. Или же еще можно услышать, что новый год наступил.

Зато Кришталовская отмечает: новый год не пришел и не наступил, а "настав".

Также она назвала еще несколько распространенных ошибок со словом "год":

не пройшов рік – а минув рік;

не наступаючий рік, а прийдешній рік;

не на протязі року, а протягом (упродовж) року;

не кожного року, а щороку;

не підводити підсумки року, а підбивати підсумки року;

не текучий рік, а цей (поточний, нинішній) рік;

не у кінці року, а наприкінці року;

не раз у рік, а раз на рік;

не рік назад, а рік тому.

Как правильно писать "Новый год"?