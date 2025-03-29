Как перевести "обаятельный" на украинский язык: вас поразят варианты
- Слово "обаятельный" имеет много украинских соответствий.
- Но есть еще и неповторимые украинские соответствия для слова "обаяние".
Комплименты –это искусство, а комплименты на украинском –изысканное искусство! Узнайте несколько украинских вариантов.
У русизма "обаятельный" есть свои украинские соответствия. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", 24 Канал рассказывает о них, ссылаясь на тикток Вики Хмельницкой.
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Каким словом заменить русизм "обаятельный"
Вы умеете делать комплименты? А так, чтобы не использовать русизмы? Если вам не хватает украинских слов, чтобы сделать комплимент, то знайте – их хватает.
Среди приятных слов – и русизм "обаятельный". Его можно употребить к интересному собеседнику, или женщине/мужчине, которые понравились. А еще – к образу, взгляда, или голоса человека.
Но это слово имеет украинские соответствия, и их немало:
- чарівний,
- чарівливий,
- милий,
- привабливий,
- принадний,
- магічний,
- харизматичний,
- неперевершений,
- п'янкий,
- променистий,
- файний,
- неймовірний.
Немало, да? Сколько приятных комплиментов можно сделать человеку на украинском!
А "обаяние" – это умение привлечь к себе внимание, манерами или поведением, и о нем можно сказать на украинском:
- шарм,
- чар,
- ґречність,
- милість,
- зачарування,
- ваба.
Как переводится "обаятельный": смотрите видео
Не жалейте приятных слов, но выбирайте украинские, как к слову "искрамьотный", у которого тоже немало соответствий.
Обогатите свою речь естественными украинскими словами, которые точно и образно передадут нужное значение. Говорите на украинском красиво!