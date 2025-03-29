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Освіта Саморозвиток Як перекласти "обаятельний" українською мовою: вас вразять варіанти
29 березня, 17:08
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Як перекласти "обаятельний" українською мовою: вас вразять варіанти

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "обаятельний" має багато українських відповідників.
  • Оле є ще й неповторні українські відповідники для слова "обаяние". 

Компліменти – це мистецтво, а компліменти українською – вишукане мистецтво! Дізнайтеся кілька українських варіантів.

У русизму "обаятельний" є свої українські відповідники. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", 24 Канал розповідає про них, посилаючись на тікток Віки Хмельницької.

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Яким словом замінити русизм "обаятельний"

Ви умієте робити компліменти? А так, щоб не використовувати русизми? Якщо вам бракує українських слів, щоб зробити комплімент, то знайте – їх не бракує. 

Серед приємних слів – і русизм "обаятельний". Його можна вжити до цікавого співрозмовника, чи жінки/чоловіка, які сподобалися. А ще – до образу, погляду, чи голосу людини.

Але це слово має українські відповідники, і їх чимало:

  • чарівний,
  • чарівливий,
  • милий,
  • привабливий,
  • принадний,
  • магічний,
  • харизматичний,
  • неперевершений,
  • п'янкий,
  • променистий,
  • файний,
  • неймовірний.

Чимало, еге ж? Скільки приємних компліментів можна зробити людині українською!

А "обаяние" – це вміння привернути до себе увагу, манерами чи поведінкою, і про нього можна сказати українською:

  • шарм,
  • чар,
  • ґречність,
  • милість,
  • зачарування,
  • ваба.

Як перекладається "обаятельний": дивіться відео

Не шкодуйте приємних слів, але обирайте українські, як до слова "іскрамьотний", у якого теж чимало відповідників. 

Збагатіть своє мовлення природними українськими словами, які точно й образно передадуть потрібне значення. Говоріть українською красиво!