Заместитель Лисового назвал города, в которых вскоре состоится объединение вузов

В Украине продолжается укрупнение сети высших учебных заведений. Вскоре еще в нескольких городах нашей страны состоится объединение двух вузов в один ЗВО.

Об этом в комментарии 24 Каналу в рамках конференции "Образование новой Украины" рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Говорится об объединении ЗВО в Одессе, Умани и Каменце-Подольском.

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В каких городах состоится объединение вузов

Чиновник отметил, что соответствующие проекты распоряжения по объединению отдельных вузов находятся на финальной стадии согласования в Кабмине.

В двух относительно малых украинских городах у нас есть по два университета – это Каменец-Подольский и Умань. Из этих двух университетов в каждом городе мы будем делать один мощный университет,

– сообщил Винницкий.

Отметим, что ранее сообщали о намерениях объединить два учреждения высшего образования в городе: Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко и Подольский государственный университет.

По Умани – ранее отмечали, что Уманский национальный университет садоводства и Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины могут стать одним учебным заведением.

У нас также в Одессе есть два морских университета – и мы будем сейчас объединять их в один мощный морской университет,

– добавил Винницкий.

К слову, ректор НУ "Одесская морская академия" Михаил Миюсов недавно заявлял, что НУ "Одесская морская академия" и Одесский национальный морской университет могут объединить в один ЗВО.

Относительно других – это уже будет видно после вступительной кампании,

– резюмировал заместитель министра образования и науки.

Ранее Михаил Винницкий рассказывал, что в Украине в течение следующих 3 – 5 лет должно произойти укрупнение сети ЗВО. Это требование евроинтеграции нашей страны. И добавил, что в прошлом году из структуры МОН сократили 10 вузов. В этом году планируют еще 10 ЗВО. К 2030 году должно остаться около 100 вузов.