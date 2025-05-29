Заместитель Лисового назвал города, в которых вскоре состоится объединение вузов
- В Украине продолжается процесс объединения университетов.
- В ближайшее время объединение вузов должно состояться в Одессе, Умани и Каменце-Подольском, сообщили 24 Каналу в МОН.
В Украине продолжается укрупнение сети высших учебных заведений. Вскоре еще в нескольких городах нашей страны состоится объединение двух вузов в один ЗВО.
Об этом в комментарии 24 Каналу в рамках конференции "Образование новой Украины" рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Говорится об объединении ЗВО в Одессе, Умани и Каменце-Подольском.
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В каких городах состоится объединение вузов
Чиновник отметил, что соответствующие проекты распоряжения по объединению отдельных вузов находятся на финальной стадии согласования в Кабмине.
В двух относительно малых украинских городах у нас есть по два университета – это Каменец-Подольский и Умань. Из этих двух университетов в каждом городе мы будем делать один мощный университет,
– сообщил Винницкий.
Отметим, что ранее сообщали о намерениях объединить два учреждения высшего образования в городе: Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко и Подольский государственный университет.
По Умани – ранее отмечали, что Уманский национальный университет садоводства и Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины могут стать одним учебным заведением.
У нас также в Одессе есть два морских университета – и мы будем сейчас объединять их в один мощный морской университет,
– добавил Винницкий.
К слову, ректор НУ "Одесская морская академия" Михаил Миюсов недавно заявлял, что НУ "Одесская морская академия" и Одесский национальный морской университет могут объединить в один ЗВО.
Относительно других – это уже будет видно после вступительной кампании,
– резюмировал заместитель министра образования и науки.
Ранее Михаил Винницкий рассказывал, что в Украине в течение следующих 3 – 5 лет должно произойти укрупнение сети ЗВО. Это требование евроинтеграции нашей страны. И добавил, что в прошлом году из структуры МОН сократили 10 вузов. В этом году планируют еще 10 ЗВО. К 2030 году должно остаться около 100 вузов.