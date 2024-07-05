Что будет с образованием студентов, если вузы, в которые они поступят, реорганизуют

В Минобразования Украины растолковали, что будет с образованием студентов, которые поступят в вузы, которые впоследствии реорганизуют. В таком случае для них ничего не изменится.

За ними сохранят форму обучения и образовательную программу. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

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Что должны знать студенты о реорганизации ЗВО

Винницкий заявил, что в случае объединения вузов студент всегда будет защищен.

Та форма поступления, по которой поступил, имеется в виду бюджет или контракт, остается. Образовательная программа завершается, образовательная программа дальше развивается в новом заведении. Студенты как раз те, которые однозначно защищены в этом процессе,

– отметил чиновник.

Он также рассказал, что в течение последнего года осуществили семь успешных объединений. Изменения, по словам Винницкого, должны продолжаться и в дальнейшем.

Заместитель Лисового также отметил, что в нашем государстве слишком распыленная сеть учебных заведений, поэтому укрупнение ЗВО будут происходить. О конкретных случаях МОН сообщит в сентябре.

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Что известно о процессе объединения вузов в Украине