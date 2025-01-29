"Довольно жесткий": МОН пока не будет обнародовать план реорганизации сети вузов

Министерство образования и науки Украины разработало план оптимизации сети высших учебных заведений. Но пока намерения обнародовать его нет, потому что он довольно жесткий и многим не понравится.

Об этом во время заседания Образовательного комитета Верховной Рады сказал глава МОН Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Почему МОН не хочет обнародовать план оптимизации сети ЗВО

Лисовой рассказал, что план оптимизации сети ЗВО уже представили главе правительства и заместителю главы Офиса президента. При этом утвердили на уровне исполнительной власти, однако не документом.

Если мы официально утвердим тот план, который мы разработали и который одобрен сегодня на уровне исполнительной власти, он очень многим не понравится,

– отметил министр.

И добавил, что этот план базируется на критериальном подходе.

Он очень хорошо обоснован с точки зрения демографии страны, демографии каждого региона, демографической динамики, статистики поступления в локальные и национальные, а также иностранных университетов. Более того, государственного приоритета на подготовку специалистов по рабочим специальностям, развития профессионально-технического образования, учитывая тот запрос, который существует сегодня в различных отраслях промышленности, учитывая это, тот план, который мы подготовили, является довольно жестким,

– уточнил глава МОН.

Чиновник также сообщил, что МОН достигло определенного уровня признания этой политики и готовности ее реализовывать от Европейской комиссии и от Всемирного банка. А это очень важно, потому что это источники инвестиций, которые позволят развивать образование.

Министр при этом уточнил, что в Украине уже осуществили десять объединений ЗВО.