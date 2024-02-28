В МОН сообщили, почему многие вузы не хотят объединения

Часть вузов в Украине не хочет объединяться с другими в рамках оптимизации сети ЗВО. Самое важное сопротивление связано с амбициями ректоров.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире ТСН. И добавил, что при объединении двух или более университетов остается руководить только один ректор. А это болезненный процесс для лидера.

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Почему отдельные вузы в Украине – против объединения

Винницкий при этом отметил, что МОН не планирует сократить количество преподавателей.

Наоборот, мы сейчас уменьшаем определенную нагрузку преподавателя, для того, чтобы обеспечить то количество педагогов. Вопрос не в экономии, вопрос в том, чтобы улучшить качество образования,

– сообщил чиновник.

Также заместитель министра образования отметил, что после объединения вузов студенты не теряют своих образовательных программ, а продолжают обучение на условиях поступления.

В МОН считают, что в Украине слишком много вузов

Винницкий при этом отметил, что в нашей стране – слишком много университетов. И добавил, что 15 лет назад в Украине было 650 тысяч выпускников школ, в этом году – 350 тысяч. В среднем в вузах было около 10 тысяч, стало – 5 700.

Чиновник при этом добавил, что на сегодня государство не может рассчитывать на иностранных студентов. И акцентировал на том, что эта реформа имеет целью улучшить качество образования. Студенты при этом должны получить большие возможности по выбору предметов.

В большем заведении – большие возможности для студента выбирать предметы. Есть большая конкуренция между преподавателями. Соответственно, мы формируем среду, которая является более конкурентной,

– резюмировал Винницкий.

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