Сколько вузов "сократят" в Украине в этом году

В среднем в университетах Европы учится по 10 тысяч студентов. В Украине эта цифра составляет 5 700.

Когда-то было 10 тысяч – когда в стране была высокая рождаемость. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.

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Сколько вузов "сократят" в Украине

Винницкий при этом заявил, что в Украине сейчас слишком много высших учебных заведений. И добавил, что демография – неумолимая наука.

Не играет роли, кто руководит Министерством образования. В стране в течение следующих 3 – 5 лет должно произойти укрупнение сети. Это требование нашей евроинтеграции,

– отметил чиновник.

И добавил, что в этом помогают доноры. Так, в рамках каждого укрупнения вузов есть возможность осуществлять большие инвестиции: полтора миллиона долларов на научно-учебное оборудование в каждое заведение. Это, считает он, неплохо,

За прошлый год из структуры Министерства образования мы уже сократили 10, в этом году будет тоже еще 10 высших учебных заведений. Мы должны дойти до 100 заведений в нашей сети до 2030 года,

– сообщил Винницкий.

И добавил: какой вуз к какому присоединят – решают индивидуально. В прошлом году было учебное заведение, который имел менее тысячи студентов и с финансовой точки зрения не мог себя содержать. Его присоединили к другому, более мощному. Большинство укрупнений, по словам заместителя министра, происходит именно так. Если вуз становится менее популярными, контингент поступающих уменьшается.

Научные школы, преподавательский состав в таких заведениях надо спасать, переводить преподавателей и студентов в большие заведения. Важно понимать, что мы не делаем этого для экономии средств. Мы это делаем для того, чтобы обеспечить качественную среду там, где студенты могут учиться, а научно-педагогические работники – развиваться,

– резюмировал чиновник.

Ранее мы информировали, какие специальности сейчас самые популярные среди поступающих.