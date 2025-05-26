Сколько вузов "сократят" в Украине в этом году
- В Украине в течение следующих 3 – 5 лет планируют укрупнить сеть университетов, что является требованием для евроинтеграции.
- До 2030 года количество заведений высшего образования в Украине, подчиненных МОН, должно быть уменьшено до 100.
В среднем в университетах Европы учится по 10 тысяч студентов. В Украине эта цифра составляет 5 700.
Когда-то было 10 тысяч – когда в стране была высокая рождаемость. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.
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Сколько вузов "сократят" в Украине
Винницкий при этом заявил, что в Украине сейчас слишком много высших учебных заведений. И добавил, что демография – неумолимая наука.
Не играет роли, кто руководит Министерством образования. В стране в течение следующих 3 – 5 лет должно произойти укрупнение сети. Это требование нашей евроинтеграции,
– отметил чиновник.
И добавил, что в этом помогают доноры. Так, в рамках каждого укрупнения вузов есть возможность осуществлять большие инвестиции: полтора миллиона долларов на научно-учебное оборудование в каждое заведение. Это, считает он, неплохо,
За прошлый год из структуры Министерства образования мы уже сократили 10, в этом году будет тоже еще 10 высших учебных заведений. Мы должны дойти до 100 заведений в нашей сети до 2030 года,
– сообщил Винницкий.
И добавил: какой вуз к какому присоединят – решают индивидуально. В прошлом году было учебное заведение, который имел менее тысячи студентов и с финансовой точки зрения не мог себя содержать. Его присоединили к другому, более мощному. Большинство укрупнений, по словам заместителя министра, происходит именно так. Если вуз становится менее популярными, контингент поступающих уменьшается.
Научные школы, преподавательский состав в таких заведениях надо спасать, переводить преподавателей и студентов в большие заведения. Важно понимать, что мы не делаем этого для экономии средств. Мы это делаем для того, чтобы обеспечить качественную среду там, где студенты могут учиться, а научно-педагогические работники – развиваться,
– резюмировал чиновник.
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