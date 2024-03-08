В Харькове объединят два вуза
Источник:Оксен Лисовой
В Украине продолжается модернизация сети высшего образования. На этот раз правительство согласовало реорганизацию Института ионосферы, что в Харькове.
Этот вуз присоединят к Харьковскому политехническому институту. Все же Институт сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ.
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Институт ионосферы присоединят к Харьковскому политехническому институту
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что реорганизация будет происходить с полным сохранением действующего финансирования и материально-технической базы вуза.
Присоединение заведения позволит усилить кадровый потенциал, привлечь дополнительное финансирование для научной деятельности и расширить доступ к материально-технической базе, –
сообщил министр.
И добавил, что это очередной шаг модернизации сети научных учреждений МОН и ЗВО.
Модернизация необходима для более эффективного управления научными учреждениями, усиления конкурентоспособности ЗВО и создания мощных научных центров,
– отметил Лисовой.
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В Украине модернизируют сеть вузов
- Не так давно заместитель Лисового Михаил Винницкий анонсировал модернизацию сети ЗВО в Украине.
- Он уточнил, что произойдет сокращение количества вузов путем их объединения и улучшения качества образования.
- МОН уже презентовало ректорам предложения по реформированию высшего образования и ожидает предложений в ответ.
- У МОН также обнародовали критерии модернизации сети ЗВО.
- Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой уже рассказывал подробно, как планируют реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочитать по ссылке.