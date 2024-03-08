В Харькове объединят два вуза

В Украине продолжается модернизация сети высшего образования. На этот раз правительство согласовало реорганизацию Института ионосферы, что в Харькове.

Этот вуз присоединят к Харьковскому политехническому институту. Все же Институт сохранит статус отдельного исследовательского структурного подразделения в составе ХПИ.

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Институт ионосферы присоединят к Харьковскому политехническому институту

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что реорганизация будет происходить с полным сохранением действующего финансирования и материально-технической базы вуза.

Присоединение заведения позволит усилить кадровый потенциал, привлечь дополнительное финансирование для научной деятельности и расширить доступ к материально-технической базе, –

сообщил министр.

И добавил, что это очередной шаг модернизации сети научных учреждений МОН и ЗВО.

Модернизация необходима для более эффективного управления научными учреждениями, усиления конкурентоспособности ЗВО и создания мощных научных центров,

– отметил Лисовой.

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В Украине модернизируют сеть вузов